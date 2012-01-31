《中国报摘》--中国证券报2月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝指出,要巩固房地产市场调控成果.继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.采取有效措施增加普通商品房供给.做好保障性住房建设和管理工作.

* 其他:

--据了解,深圳去年首套房贷利率普遍上调5%至10%,目前已经降至基准利率.个别外资银行对满足条件的客户,实行房贷利率9折优惠.上海亦有银行将首套房贷利率调整至基准利率,而且以工农中建等大型国有商业银行为主.

--截至1月31日,285家创业板上市公司2011年年度业绩预告披露完毕.预计创业板公司当年净利润合计约220.14亿元人民币,同比增长17.7%.若以31日收盘价计,总市值约为6,656.13亿元,整体市盈率约30倍.这一估值水平已低於不少创业板公司发行市盈率.

--上海市金融服务办公室主任方星海表示,国际版的推出要看时机是否成熟.

--国家统计局、中国物流与采购联合会联合宣布,将扩大制造业采购经理人指数(PMI)和非制造业PMI的统计样本量,尽快推出诸如冶金、轻工等分行业,东、中、西部等分地区的细化PMI指数,提高PMI对经济重点行业的监测预警分析能力.

--2011年央企分红规模有望再上一个台阶.考虑到同比增幅,以及中国水电(601669.SS)等次新股因素,274家央企上市公司现金分红或超过3,500亿元,规模预计超过中国平安(2318.HK)(601318.SS)的总市值.

--中国进口汽车贸易有限公司最新统计,2011年中国汽车累计海关进口量为100.35万辆,同比增长30.1%.预计2012年进口汽车上牌量有望突破100万辆,同比增长20%左右,步入正常增长通道.

--中国汽车流通协会公布的最新数据显示,2011年1-11月,共交易二手车386万辆,同比增长12.67%;交易额累计达1,806.19亿元,同比增长26.28%.(完)

--整理 冉莹; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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