《中国报摘》--中国证券报2月1日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝指出,要巩固房地产市场调控成果.继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.采取有效措施增加普通商品房供给.做好保障性住房建设和管理工作.
* 其他:
--据了解,深圳去年首套房贷利率普遍上调5%至10%,目前已经降至基准利率.个别外资银行对满足条件的客户,实行房贷利率9折优惠.上海亦有银行将首套房贷利率调整至基准利率,而且以工农中建等大型国有商业银行为主.
--截至1月31日,285家创业板上市公司2011年年度业绩预告披露完毕.预计创业板公司当年净利润合计约220.14亿元人民币,同比增长17.7%.若以31日收盘价计,总市值约为6,656.13亿元,整体市盈率约30倍.这一估值水平已低於不少创业板公司发行市盈率.
--上海市金融服务办公室主任方星海表示,国际版的推出要看时机是否成熟.
--国家统计局、中国物流与采购联合会联合宣布,将扩大制造业采购经理人指数(PMI)和非制造业PMI的统计样本量,尽快推出诸如冶金、轻工等分行业,东、中、西部等分地区的细化PMI指数,提高PMI对经济重点行业的监测预警分析能力.
--2011年央企分红规模有望再上一个台阶.考虑到同比增幅,以及中国水电(601669.SS)等次新股因素,274家央企上市公司现金分红或超过3,500亿元,规模预计超过中国平安(2318.HK)(601318.SS)的总市值.
--中国进口汽车贸易有限公司最新统计,2011年中国汽车累计海关进口量为100.35万辆,同比增长30.1%.预计2012年进口汽车上牌量有望突破100万辆,同比增长20%左右,步入正常增长通道.
--中国汽车流通协会公布的最新数据显示,2011年1-11月,共交易二手车386万辆,同比增长12.67%;交易额累计达1,806.19亿元,同比增长26.28%.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。