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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 07:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 70.27 +1.04 +1.50 4651737

搜狐 (SOHU.O) 59.61 -2.21 -3.57 1744846

网易 (NTES.O) 47.81 +0.06 +0.13 344221

百度 (BIDU.O) 127.52 -3.21 -2.46 6413992

亚信科技 ASIA.O 11.71 +0.23 +2.00 563820

侨兴环球电话 XING.O 0.75 -0.00 -0.63 240842

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.08 +0.10 +0.72 1629589

联电 (UMC.N) 2.71 +0.13 +5.04 3069735

日月光 (ASX.N) 5.27 +0.08 +1.54 215912

矽品精密 (SPIL.O) 5.65 +0.15 +2.73 2686698

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.06 +5.71 190912

友达 (AUO.N) 5.27 -0.10 -1.86 391435

中华电信 (CHT.N) 32.41 +0.85 +2.69 141534

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.70 +0.85 +2.08 1280795

香港

中国移动 (CHL.N) 51.08 +0.82 +1.63 238267

中国联通 (CHU.N) 18.47 +0.24 +1.32 248491

中国电信 (CHA.N) 56.09 +1.64 +3.01 28947

中芯国际 (SMI.N) 2.58 +0.12 +4.88 34966

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.08 +0.04 +1.32 1300

(完)

--整理 徐文焰

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