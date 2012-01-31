〔加拿大汇市〕加元收平,因美加两国经济数据疲弱

路透多伦多1月31日电---加元周二收平,因北美地区经济数据疲软抵消了大宗商品涨势带来的提振.欧元区债务危机有望缓解的乐观情绪,助推大宗商品走高.

数据显示,11月加拿大经济萎缩,为5月来首见.美国11月房价跌幅大於预期,且1月消费者信心不振.

上述经济面因素遏制了加元涨势.加元兑美元在隔夜时段受大宗商品价格驱动,升破平价水准至0.9966加元,为三个月来高位.

"基於我们现有数据,加元没理由低於平价水准,"加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场交易执行董事Darcy Browne说.

加元兑美元收报1.0028加元,或0.9972美元,持平於周一收盘水平.1月加元升1.7%,为去年10月以来首次单月走高.

Browne还表示,在美国经济复苏和欧洲信贷危机之间的角力出现重大变化以前,加元都将交投于窄幅区间.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]