〔加拿大汇市〕加元收平,因美加两国经济数据疲弱

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多1月31日电---加元周二收平,因北美地区经济数据疲软抵消了大宗商品涨势带来的提振.欧元区债务危机有望缓解的乐观情绪,助推大宗商品走高.
数据显示,11月加拿大经济萎缩,为5月来首见.美国11月房价跌幅大於预期,且1月消费者信心不振.
上述经济面因素遏制了加元涨势.加元兑美元在隔夜时段受大宗商品价格驱动,升破平价水准至0.9966加元,为三个月来高位.
"基於我们现有数据,加元没理由低於平价水准,"加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场交易执行董事Darcy Browne说.
加元兑美元收报1.0028加元,或0.9972美元,持平於周一收盘水平.1月加元升1.7%,为去年10月以来首次单月走高.
Browne还表示,在美国经济复苏和欧洲信贷危机之间的角力出现重大变化以前,加元都将交投于窄幅区间.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。