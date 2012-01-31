〔日本个股〕日立第三季营业利润或降33%,因日圆走强营收疲软--日经

路透2月1日电---日本经济新闻报导,日本日立制作所(6501.T)12月止当季营业利润可能大减33%,因日圆走强且营收疲软.

日经新闻称,日立料将公布会计年度第三季营业利润约为800亿日圆(10.5亿美元).该公司在此前一季的营业利润下降9%.

在截止12月的九个月中,日立营业利润或减少26%,至2,500亿日圆(32.8亿美元).

日经称,该公司空调的销售情况未达公司预期,尤其在欧洲;而发达国家的液晶电视和个人电脑(PC)需求减少,损及该公司电子原料相关业务的获利.中国建筑项目减少,使得该公司建筑机械的市场需求亦放慢.

但日经表示,该公司汽车相关业务的获利仍稳定,因日产汽车(7201.T)需求持续.(完)