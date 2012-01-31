〔日本个股〕日立第三季营业利润或降33%,因日圆走强营收疲软--日经

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月1日电---日本经济新闻报导,日本日立制作所(6501.T)12月止当季营业利润可能大减33%,因日圆走强且营收疲软.
日经新闻称,日立料将公布会计年度第三季营业利润约为800亿日圆(10.5亿美元).该公司在此前一季的营业利润下降9%.
在截止12月的九个月中,日立营业利润或减少26%,至2,500亿日圆(32.8亿美元).
日经称,该公司空调的销售情况未达公司预期,尤其在欧洲;而发达国家的液晶电视和个人电脑(PC)需求减少,损及该公司电子原料相关业务的获利.中国建筑项目减少,使得该公司建筑机械的市场需求亦放慢.
但日经表示,该公司汽车相关业务的获利仍稳定,因日产汽车(7201.T)需求持续.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。