版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 15:13 BJT

伊朗和国际原子能机构结束"建设性"会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰1月31日电---伊朗半官方的法尔斯新闻社(ars)报导称，伊朗与联合国国际原子能机构(IAEA)周二结束"建设性"谈判，计划稍後还将举行更多会谈。

法尔斯新闻社援引一名消息人士的话称："伊朗和来访的国际原子能机构代表团的谈判具有建设性，双方同意举行进一步会谈。"

联合国资深核监察员周六抵达德黑兰，与伊朗官员就外界质疑伊朗研制核武器举行会谈，并试图推动解决伊朗核争端。

法尔斯新闻社称下次谈判时间已经敲定，但未提及更多细节。

西方外交人士指责称，每当西方对伊朗核项目施压时，伊朗总是借对话之机进行拖延，并质疑伊朗是否会配合国际原子能机构开展具体合作。

他们称，伊朗或提供有限的让步和透明度，缓解来自国际社会的压力。但是，伊朗很可能不会按照要求，进行全面合作。

伊朗官方阿拉伯语电视台Al-Alam援引一名官员的话称，伊朗和国际原子能机构周二谈判仅讨论了技术和法律问题，代表团尚未视察伊朗核工厂。(完)

--编译：黎黎 发稿：王凤昌

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐