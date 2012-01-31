欧洲经济指标预测--2月1日-2月8日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透2月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月31日-2月3日
0800 英国Halifax房价指数 1月 -- -0.9%
三个月Halifax房价指数 -- -1.3%
2月1日(三)
0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月 -0.4% +0.7%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
0815 瑞士零售销售 12月 -- -0.2%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 1月 51.4 50.7
0843 意大利Markit制造业PMI 1月 45.0 44.3
0848 法国Markit制造业PMI 1月 48.5 48.50
0853 德国制造业PMI 1月 50.9 50.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 48.7 48.7
0928 英国CIPS制造业PMI 1月 50.0 49.6
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +2.7% +2.7%
2月2日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差30.01
0930 英国建筑业PMI 1月 52.6 53.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
2月3日(五)
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 45.1 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 1月 51.7 51.7
综合PMI -- 50.9
0853 德国Markit服务业PMI 1月 54.5 54.5
0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 50.5 50.5
综合PMI 50.4 50.4
0928 英国CIPS服务业PMI 1月 53.5 54.0
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
HICP(较前月) -1.8% +0.3%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -2.5%
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负21.1
1100 德国工业订单(较前月) 12月 -- -4.8%
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差44
进口(亿欧元) -- 418
出口(亿欧元) -- 374
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -- -0.6%
2月8日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.3%
经季节调整失业率 -- 3.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差151
出口(较前月) -- +2.5%
进口(较前月) -- -0.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972 (完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。