〔金砖国家〕1月31日股汇市收盘纵览

路透2月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.31%,报1,019.39点.
中国股市:缩量收高0.3%.大批节前逆回购将到期,加之2月上旬多只新股接连上市,资金面趋紧预期不减,令投资者心理仍保持谨慎,大盘窄幅振荡後尾盘在传媒板块和两桶油拉动下翻红.沪综指.SSEC收报2,292.61点,涨7.57点,或0.33%.今日沪市A股成交额萎缩至437亿元人民币,周一为517亿元.[.SSCN]
香港股市:收高,恒生指数取得1996年以来最好的1月涨幅,但随着财报季到来,市场後续涨势料将受限.此前数家中资企业发布获利预警.恒生指数.HSI收高1.14%至20,390.49点,本月累计上扬10.61%.恒生国企指数.HSCE收升1.38%至11,299.05点,本月共涨13.71%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS大幅收升,未受中间价下滑影响.交易员称,今日美元结汇盘较多,推动人民币上冲.料短期内客盘和海外市场波动预计将是影响汇价走势的主因.他们并指出,下月中国国家副主席习近平将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水95点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3180元.[ID:nCN1358062][CNY/CN]
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印度股市:收高近2%,创1994年以来最佳的1月份表现,因外资流入出现复苏迹象,且投资者预期央行将放宽货币政策以提振经济.指标BSE指数.BSESN收高1.96%,报17,193.55点.除五支成分股下跌外,其余全部上涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比1月录得逾17年来的最佳月度表现,受益於外资流入增加,因投资者预期央行将放宽货币政策以提振经济.卢比兑美元INR=D2收报49.44/45,周一为收报49.79/80.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,577.290点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.73%,报845.89点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.82%,报30.1750卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.63%,报39.6300卢布.
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巴西股市:拉美股市小幅收高,但美国数据弱於预期给市场增添了一些谨慎情绪,然拉美地区股市1月录得12.5%的涨幅.因欧盟财政协议及对希腊达成债务协议的乐观情绪令国外投资者青睐交投活络的公司股票.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP自两日跌势中反弹,收高0.47%,报63,072.31点.该指数1月上涨11.1%.[ID:nL2E8CVN3I]
巴西汇市:拉美货币涨跌互现,因市场对希腊尽快达成债务重组协议的希望降低,且美国数据弱於预期为美国经济复苏蒙上阴影.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收报1.7490.雷亚尔1月上涨6.8%,为上年10月来最佳表现.[ID:nL2E8CVN6L]
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南非股市:月末粉饰账目行为扶助提振股市创下六年来最佳1月份表现,因信托机构和对冲基金买入股票以增强其资产组合.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.44%,报30,176.19点,1月涨幅达到6%.综合指数.JALSH收高0.48%,报33,792.48点,该指数本月曾数次刷新纪录高位.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元小幅走坚,市场预期希腊将成功达成债务协议,提振新兴市场风险偏好,进而支撑兰特.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8200,盘中触及7.7557日高.[ZAR/](完)
--编译 侯向明;审校 孙茉莉