《中国报摘》--金融时报2月1日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议,指出要把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调,提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.保证国家重点在建续建项目资金需求,保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.
* 其他:
--中国人民银行发布的数据显示,2011年,中国债券市场累计发行人民币债券7.8万亿元人民币,同比减少20.4%.
--国务院国资委日前下发通知,要求中央企业加快推进经济增加值考核、继续深化全员考核、突出抓好短板指标考核,进一步发挥业绩考核的导向作用.
--北京地区跨境人民币业务稳步发展,去年,辖内银行跨境人民币收支总额4,027.11亿元;从跨境人民币结算交易情况看,自2010年6月23日试点启动至2011年12月末,辖内银行累计办理跨境人民币结算金额达5,221.98亿元.(完)
--整理 康熙泽; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。