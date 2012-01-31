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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 07:48 BJT

《中国报摘》--金融时报2月1日

* 头版头条:

--中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议,指出要把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调,提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.保证国家重点在建续建项目资金需求,保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.

* 其他:

--中国人民银行发布的数据显示,2011年,中国债券市场累计发行人民币债券7.8万亿元人民币,同比减少20.4%.

--国务院国资委日前下发通知,要求中央企业加快推进经济增加值考核、继续深化全员考核、突出抓好短板指标考核,进一步发挥业绩考核的导向作用.

--北京地区跨境人民币业务稳步发展,去年,辖内银行跨境人民币收支总额4,027.11亿元;从跨境人民币结算交易情况看,自2010年6月23日试点启动至2011年12月末,辖内银行累计办理跨境人民币结算金额达5,221.98亿元.(完)

--整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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