《中国报摘》--金融时报2月1日

--中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议,指出要把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调,提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.保证国家重点在建续建项目资金需求,保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.