《中国报摘》--其他报纸重要消息2月1日(I)

**上海证券报**

--中国国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆撰文指出,2012年央行应加大货币政策微调的速度和力度,不仅"保增长",而且要"反通缩".并要及时停止人民币持续单向升值的策略,让人民币适度贬值.

--在楼市处於"限价、限购"的敏感期,广东省中山市再次率先破局.有消息称,中山市近日悄然执行新的楼市限价令,由此前规定的5,800元人民币/平方米提升至6,590元/平方米.限定价格以下的商品房被允许进行网签备案,超过这一单价的房源仍不可以备案.

--据世联地产顾问股份有限公司集团市场研究部统计,2012年房地产行业大量债务将密集到期.其中,有约1,000个项目离岸私募债将在2012年年中到期,约1,000亿元规模的房地产基金将在2012年陆续到期.

--据悉,温州国家金融综合改革示范区方案目前已上报国务院.此外,浙江省民营经济万人大会明确浙江省将坚持放宽民间投资准入领域,坚持"非禁即入"的原则,对法律法规没有明确禁止的产业和领域,鼓励和支持民间投资进入.

--据了解,相关部门都异常关注战略性新兴产业,已经将其视作为突破口,形成新的增长点.一揽子支撑政策正在制定中,有望於近期集中发布.

**人民日报**

--中国社会科学院学部委员、财经战略研究院院长高培勇预测,2012年,中国预算赤字将在去年的基础上有少许增加,或将与去年的规模大致持平.

**第一财经日报**

--从多家航空公司获悉,已经收到民航局发布的通知,自2月1日零时起,国产航空煤油出厂价从1月份的7,360元/吨上调至7,465元/吨,上调幅度为105元/吨.相应的内地航空公司内地航班的航空煤油综合采购成本,也从1日零时起上调105元/吨.

**21世纪经济报导**

--据权威人士透露,截至1月28日,工农中建四家大型银行新增人民币贷款约3,000亿元,股份制银行新增规模在1,000亿以上.以此推算,1月前28天,银行业全部新增贷款规模或在7,500亿-8,000亿.

--据透露,平台贷款、房地产贷款、理财业务和"影子银行"是四大重点风险源,银监会今年要在这四个方面加大现场检查力度,及时发现和缓释重点领域的风险.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 康熙泽/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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