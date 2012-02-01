《中国股市盘前看点》--2月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)
--汇丰(HSBC)发布1月中国制造业PMI终值
--美国1月供应管理协会(ISM)制造业指数
**宏观经济和政策面**
--中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持;并重申要巩固房地产市场调控成果,促进房价合理回归,延续此前调控基调.[nCN1360562]
--国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆周三表示,央行应该加大当前货币政策微调的速度和力度,不仅"保增长",而且还要"反通缩",并应及时停止人民币持续单向升值的策略,考虑让人民币适度贬值.[nCN1362162]
--受欧债危机及全球经济复苏前景黯淡影响,中国央行外汇资产於去年末连续三个月下滑;而随着中国央行出手干预,人民币重拾强势,今年中国的外汇占款料仍将温和增长.[nCN1360508]
--上海市金融服务办公室主任方星海昨透露,根据刚发布的十二五(2011-2015年)时期上海国际金融中心建设规划,上海正研究创新金融产品发行方式,探索在金融市场引入金融产品上市试运行制度.不过国际板推出尚要等待成熟时机.[nCN1362084]
**重点行业和公司**
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)称,已签订2012年度山东省内电煤销售合同,平均含税基准价按年上涨3.1%. [nCH0095001]
--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)称,其子公司与中国国家开发银行[CHDB.UL]签订一项开发性金融合作协议,三年内双方在各类金融产品上的合作融资总量为350亿元等值人民币.[nCH0094143]
**海外动向**
--美国股市周二大致收平,但录得10月迄今表现最好的一个月,此前公布的经济数据低於预期,令近几个月来习惯了一系列正面数据的投资者感到意外.道琼工业指数.DJI收跌20.81点,或0.16%,至12,632.91点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档2,350点一线将面临较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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