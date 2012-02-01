(重温稿)〔路透调查〕中国1月官方PMI料回落至50下方,主因需求疲软与季节因素

* 公布项: 中国1月官方制造业PMI

* 公布时间: 2月1日(周三)约9:00

* 路透预估中值: 49.5

预估区间: 48.2-50.5 (14家受访机构)

* 历史数据:12月--50.3 11月--49.0 10月--50.4

* 重点关注:

接受路透调查的多数分析师预计,中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.5,再度降至荣枯分水岭50的下方,显示内外需疲软,加上春节长假因素,令中国经济开年并不强劲.

分析师普遍预计,今年一季度中国经济还将继续探底,但总体看来,仍将实现软着陆.鉴於之前的政策微调开始起效,宏观政策料将在微调基础上继续伺机而动,全面放松的机率不大.

华泰证券分析师周林认为,受春节长假因素影响,制造业PMI会受到一定影响,但以零售业为主的非制造业PMI肯定会受益上升.他未对制造业PMI做出预测.

稍早公布的汇丰(HSBC)PMI1月初值数据为48.8,略高於上月终值48.7,但仍在荣枯分水岭下方,制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.[ID:nCN1349422]

*市场影响:

中国央行节前打破了市场对存款准备金率将有一次下调的预期,只采取了逆回购的操作.此前路透调查显示,多家机构预期到今年底,存准率将累计下调200基点.2月初将是央行下调存准率最近的一个敏感期. [ID:nCH0094673]

春节长假前国内股市已连涨两周,调降存款准备金率和养老保险等市场预期提振因素却未兑现,令龙年首个交易日"开门红"落空,证明市场对於基本面的忧虑仍难消散.

若PMI数据大幅低於预期,市场对於"硬着陆"的忧虑将再度升温.虽然这亦会加大调控政策放松可能性,但基本面恶化仍有可能令股市在短线承压下探,并向黄金等传统避险资产转移.中国债市或继续牛市行情,现券收益率继续下探.

若数据胜於预期,将提振市场对中国经济软着陆的信心,刺激股市温和回暖.

以下是各机构给出的1月官方PMI预估详情:

Action Economics 49.5

澳新银行 50.5

东亚银行 49.5

巴克莱 49.5

西班牙对外银行 49.8

莫尼塔投资 49.3

长江证券 50.0

国泰君安 49.8

兴业银行 50.1

ING金融市场 49.3

Lloyds Bank 49.4

日信证券 49.5

渣打银行 48.2

湘财证券 50.2

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中值 49.5

上月 50.3

去年同期 52.9(完)