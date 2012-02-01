〔美股业绩〕艾克森美孚第四季获利险胜预期,但产量低於预估(更新版)

(新增细节)

* 第四季每股盈余(EPS)为1.97美元,华尔街预估为1.96

* 2011年资本支出在预估区间高端

* 冶炼、化工、燃料利润率下滑

* 股价跌2%

路透1月31日电---全球头号上市石油公司艾克森美孚(XOM.N)第四季获利略超预期,受助于油价上涨,及出售资产带来的约10亿美元进账,但该公司股价仍下跌2%,因油气产量不及预期.

艾克森美孚称,第四季产量减少9%.巴克莱资本分析师Paul Cheng认为,即便考虑到因天气较暖导致欧洲市场天然气销量下滑,这个产量数字也依然"令人失望".

The Benchmark Company分析师Mark Gilman指出:"并没有有力证据表明他们的资产组合带来了增长能力,坦白说,根据我们得到的初步数据,成本状况似乎也不妙,值得开心的地方不多."

尽管2011年产量增长1%,但这全部归功于天然气,而利润更高的石油产量则下滑.此外,艾克森美孚资本支出升至创纪录的368亿美元,为多年预估区间高端,预计今年油田支出还将进一步增长.

"我们正处在资本支出模式中,过去一两年是如此,未来几年也将继续投资未完成的大规模项目,"艾克森美孚发言人David Rosenthal在电话会议中向分析师表示.

对於全球大型石油公司来说,斥资数以十亿美元计资金仅用於维持稳定产出的情况已成为常态.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)也将2012年资本支出计划规模增加至327亿美元.雪佛龙2011年预算就比此前预期多出30亿美元.

尽管美国天然气价格疲软,但艾克森美孚并未下调国内天然气产量,即便公司正将钻探设备转移到石油储量更为丰富的盆地.

艾克森美孚第四季净利为94亿美元,或每股1.97美元,而上年同期为92.5亿美元,或每股1.85美元.据汤森路透I/B/E/S,此前分析师的预期均值为每股1.96美元.上周分析师下调了预估.

该季是艾克森美孚2011年获利最低的一季.

欲浏览艾克森美孚获利相关图表,请点选:(link.reuters.com/sex36s)

公司营收增加16%至1,216.1亿美元,高出分析师平均预期的1,197亿美元.

艾克森美孚加拿大子公司Imperial Oil(IMO.TO)周二公布获利增加26%,因原油价格上涨且炼油业务表现改善.

油价上涨同样提振艾克森美孚生产油气的上游业务,其获利增加18%.出售土地同样扶助公司业绩.

但经济环境低迷伤及公司利润率.公司生产发动机润滑剂和燃料油的下游业务部门获利下降13%.生产塑胶及相关产品的化工部门获利大减49%.

艾克森美孚第四季投入100亿美元于资本项目及勘探上,规模与2010年同期持平.

该公司股价在纽约证交所收跌2%,至每股83.74美元.(完)