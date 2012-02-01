〔中国债市动态〕利率债收益率小涨,浮息金融债受新债招标刺激走势较好

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透上海2月1日电---中国银行间债市周三利率债收益率小幅上行,其中10年期国债上涨约3个基点(bp)至3.43%.不过受国开行新债招标火爆激励,浮息品种走势明显向好.
华南一券商交易员表示,近期输入性通胀隐忧犹存,对长端利率债形成打压.而稍早公布的采购经理人指数(PMI)显示,实体经济并没有想象中疲弱,亦是利率债走势偏弱的推手.
"主要是长端利率债(收益率)上,利率债最近的消息一直都是偏负面的...浮息(债收益率)下了很多."他称.
中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]
业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差45个基点(bp),明显低於57bp的预测均值.[ID:nCN1360434]
他并认为,1月信贷可能难破万亿的消息并不能改变全年宽信贷的预期,因此,对债市的正面提振作用有限.更何况,1月信贷偏少,与春节等季节性因素相关,存在一定的偶然性.宽信贷、稳货币的情况令债市压力偏重.
21世纪经济报 道周三援引权威人士透露,中国今年1月全部新增贷款规模或在7,500亿至8,000亿元人民币间,将不会延续2009年以来新年首月超万亿的定律.[ID:nCN1362238]
剩余期限约9.551年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.4350%,上日尾盘为3.40%.剩余期限约2.808年的金融债110260券最新成交对应收益率CN110260=CFXS为4.0768%,上日尾盘为4.1114%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。