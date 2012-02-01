〔中国债市动态〕利率债收益率小涨,浮息金融债受新债招标刺激走势较好

路透上海2月1日电---中国银行间债市周三利率债收益率小幅上行,其中10年期国债上涨约3个基点(bp)至3.43%.不过受国开行新债招标火爆激励,浮息品种走势明显向好.

华南一券商交易员表示,近期输入性通胀隐忧犹存,对长端利率债形成打压.而稍早公布的采购经理人指数(PMI)显示,实体经济并没有想象中疲弱,亦是利率债走势偏弱的推手.

"主要是长端利率债(收益率)上,利率债最近的消息一直都是偏负面的...浮息(债收益率)下了很多."他称.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]

业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差45个基点(bp),明显低於57bp的预测均值.[ID:nCN1360434]

他并认为,1月信贷可能难破万亿的消息并不能改变全年宽信贷的预期,因此,对债市的正面提振作用有限.更何况,1月信贷偏少,与春节等季节性因素相关,存在一定的偶然性.宽信贷、稳货币的情况令债市压力偏重.

21世纪经济报 道周三援引权威人士透露,中国今年1月全部新增贷款规模或在7,500亿至8,000亿元人民币间,将不会延续2009年以来新年首月超万亿的定律.[ID:nCN1362238]

剩余期限约9.551年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.4350%,上日尾盘为3.40%.剩余期限约2.808年的金融债110260券最新成交对应收益率CN110260=CFXS为4.0768%,上日尾盘为4.1114%.(完)