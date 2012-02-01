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债券 | 2012年 2月 1日 星期三 09:20 BJT

〔标题新闻〕美国未来10年医保计划支出将增逾一倍至1.8万亿美元,相当於经济总量的7.3%--CBO

注:CBO即美国国会预算办公室

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8CVIIM]

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