〔新闻稿〕中国1月官方制造业为50.5,比上月微升0.2个百分点--国家统计局

(以下是中国国家统计局与中国物流与采购联合会发布的1月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2012年1月中国制造业采购经理指数微幅回升

2012年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，比上月微升0.2个百分点。表明剔除季节因素影响後，制造业增长略有回升。

2012年1月，构成制造业PMI的5个分类指数3升2降。

生产指数为53.6%，比上月略升0.2个百分点，连续36个月位於临界点以上，表明制造业生产量继续保持增长态势。从行业情况看，在“春节”假日因素作用下，与居民消费密切相关的烟草制品业、饮料制造业、农副食品加工及食品制造业等行业生产量继续呈快速增长态势；纺织业、通用设备制造业、非金属矿物制品业、医药制造业等行业生产量下降显着。

新订单指数为50.4%，比上月回升0.6个百分点，该指数在连续2个月低於50%之後，本月重回临界点之上，但仍低於历史同期均值4.8个百分点。显示在“元旦”、“春节”双节消费旺季的推动下，制造业新订单量环比增长，市场总需求有所恢复。从行业情况看，烟草制品业、农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、纺织服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等行业新订单指数高於60%，市场需求较为强劲；纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、化学纤维及橡胶塑料制品业等行业新订单指数连续位於40%以下，企业新订单数量大幅下降。另外，出口订单指数为46.9%，比上月回落1.7个百分点，连续4个月位於临界点以下，表明制造业来自国外的产品订货连续回落，本月制造业市场需求的回升主要因素来自於国内。

主要原材料库存指数为49.7%，比上月提高1.4个百分点，连续9个月位於临界点以下。表明制造业主要原材料库存继续减少。从行业情况看，木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、造纸及印刷业、饮料制造业等行业主要原材料库存指数位於60%以上的高位，企业生产用主要原材料库存量继续保持增长；医药制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、金属制品业、纺织业等行业主要原材料库存量明显减少。

从业人员指数为47.1%，比上月下降1.6个百分点，连续4个月位於临界点以下，低於历史同期均值1.3个百分点。表明受制造业经济增长放缓，以及传统佳节“春节”、“返乡潮”等因素影响，制造业企业劳动力需求持续回落。从行业情况看，在20个行业大类中，只有饮料制造业、石油加工及炼焦业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业等7个行业企业用工量呈小幅增长或持平，其他行业从业人员指数均位於临界点以下。

供应商配送时间指数为49.7%，比上月降低0.4个百分点，位於临界点以下，制造业原材料供应商交货时间与上月相比略有放慢。

另外，主要原材料购进价格指数为50.0%，比上月回升2.9个百分点，位居临界点。从制造业总体来看，主要原材料购进价格与上月相比变化不大，但仍然处於历史上较高的价格水平，企业成本压力犹存。从行业情况看，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、化学纤维及橡胶塑料制品业等行业主要原材料价格环比上涨；通用设备制造业、金属制品业、电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业等行业主要原材料购进价格指数均连续位於临界点以下，采购成本继续降低。

采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高於50%时，反映制造业经济扩张；低於50%，则反映制造业经济收缩。(完)