《欧洲经济焦点》尚未获投资人认同,欧元区改革在艰难中前行

* 意大利,西班牙的改革力度令人始料未及

* 意大利改革养老金制度,西班牙削减劳工成本

* 阻力渐大,仍有严峻考验在前

全球经济记者 魏伦; 编译 郑茵

路透伦敦1月31日电---又是一次欧盟峰会,又是一番促进经济成长和就业的平淡承诺,就连一位与会者私下里也认为,这实在是无足轻重.

会议公报并不能创造就业,这一点没错.

但也许投资者并没有给予各国政府足够的信任,抛开峰会的轰动效应不说,各国政府为加速经济成长,终於奋力推动长期以来大家都避而不谈的改革计划,从而抓住了本次欧元区危机的根源之一.

Mizuho International驻伦敦首席欧洲经济学家Riccardo Barbieri称,意大利看守内阁总理蒙堤以及最近当选的西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy),都正在取得令人鼓舞的进展.

意大利和西班牙之所以重要,是因为两国的经济规模.希腊正在协商对自己的巨额债务实施大幅度扣减,这是该国获第二轮国际援助计划的一部分,市场亦担心葡萄牙可能不得不步其後尘.然而两国加起来占欧元区的产出比重也不超过5%.

相反,西班牙和意大利的经济规模绝对是大到不能倒的.

"如果蒙堤能继续留在总理的位子上,那麽根据他现在的行动速度,不出一年意大利的潜力也许就令人刮目相看了."Barbieri说.

**养老金制度改革**

蒙堤曾担任欧盟竞争力执委,他希望放宽对封闭的专业领域和服务行业的监管,并降低成本以提高竞争力,以此激活僵化的意大利经济.

欧元区大力重建财政纪律,已引起金融市场的瞩目.

然而,德意志银行驻伦敦的经济学家Gilles Moec表示,如果不算上利息支付,基本预算赤字对意大利而言并不是问题,关键在於如何通过加快国内生产总值(GDP)的增长,让庞大的公共债务变得更加容易承担.这正是蒙堤在做的事情.

"问题在於你看不到'结构性调整所产生的GDP'.短期内很难看到这些政策的效果,因此这些改革即便很重要,市场也总是难以估量它们的价值,"Moec说.

就拿养老金来说吧.根据蒙堤的改革计划,意大利人的退休年龄将先于德国提高至67岁.而且养老金将不再与退休者最後的薪资水平挂钩.

"我们很多人提倡了多年的事情,他们一下子就搞定了,"Barbieri说."最终这由工会和每一个人来分担.这是一个巨大的进步."

德国商业银行驻法兰克福的首席经济学家Joerg Kraemer说,蒙堤的改革可能值得很多国家效仿,其中也包括德国.

"这些改革将在未来数年内,降低养老金支出与意大利GDP之比,而在多数工业化国家中,情况恰好相反,"他在一份报告中说.

Moec认为,西班牙在不同方面取得了同等重要的进展:国内雇主与两大工会近期达成了一项影响深远的全国性薪资协议,这无疑使西班牙走上了恢复竞争力的道路.

该薪资协议规定,今年涨薪幅度高限为0.5%,明年为0.6%,远低於通胀率预估.实质薪资将会下降.

欧盟统计局的数据亦显示,自金融危机爆发以来,西班牙和爱尔兰已率先降低单位劳工成本.

Moec表示,投资者亦未充分意识到西班牙在削减经常账赤字方面的成果.该国2011年第三季经常账赤字相当於GDP之比已经从2007年的11%高点下降至3.4%.

"这是一项宏大的调整.许多事情已经完成,而市场也许并没有留意到,"他说."调整并不需要从零开始."

**是马拉松而非百米跑**

荷兰合作银行(Rabobank)的经济学家Elwin de Groot和Wouter Reijngoud均认为,西班牙在削减外部赤字,降低单位劳工成本和提高生产率方面已经取得了进展.

但是,企业经营面临重重阻碍,且创新行动进展缓慢,仍然在损害着该国的竞争力.要防止长期失业的局面变得根深蒂固,也是一项巨大的结构性挑战.

De Groot和Reijngoud对於其他与西班牙同病相怜的欧元区二线国家亦没有过份深刻的印象.

"总体而言,我们认为欧元区二线国家不是改革步伐过慢令人失望,就是效果不彰,"他们在一份报告中说.

无疑,蒙堤和拉霍伊初步的成功并不能确保未来的全面胜利.

对蒙堤来说,严峻的考验将在於他能否说服工会降低就业安全,以此换取一个更为强有力的社会福利保障体系.拉霍伊则需要振兴西班牙的银行业,并阻止那些颇为强势的地方政府支出无度.

他们不得不在市场的怒视目光下做这些事情,因为当前经济接近衰退而政府被迫执行财政撙节举措,让全社会的神经紧绷.

"债券收益率上升,信贷紧缩,财政节支以及对部分经济主体的信心丧失,都给这些经济体带来巨大的压力:所有这一切让这些经济体在回归成长的过程中,面对极端艰巨的环境."Mizuho的Barbieri说.(完)