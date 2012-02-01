版本:
中国
债券 | 2012年 2月 1日 星期三 10:03 BJT

〔标题新闻〕穆迪:25家评级B3或以下公司持有800亿美元较短期高收益债,或因欧债影响难再融资

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8CVI6N]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐