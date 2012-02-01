〔韩国汇市〕韩元因出口数据不佳而下滑,公债价格上升

路透首尔2月1日电---韩国韩元/美元KRW=周三早盘下跌,此前公布的韩国1月贸易数据暗淡无光,但分析师认为出口急速下滑可能只是暂时现象,不会导致汇率监管当局出手干预以维持韩元疲弱.
0040GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,127.0韩元,从开盘後不久跌至的1,131.0略微反弹.周二韩元收报1,123.3.
"目前很难说当局是否会因为今天的出口数据而对韩元采取果断行动,"三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji表示.
"不过,如果韩元剧烈波动,当局也许会稍稍施压以减轻这种波动."
三年期公债3月期约KTBc1升0.06点报104.52.
0040GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,127.0 1,123.3
日圆/韩元JPYKRW=R 14.7745/907 14.7333/502
韩国公债期货KTBc1 104.52 104.46
韩国综合股价指数.KS11 1,953.70 1,955.79
------------------------------------------------------- (完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 郑茵;审校 隋芬/李爽
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