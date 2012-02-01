《中国经济焦点》1月PMI双双续回升,内需提振助软着陆无虞

* 官方和汇丰PMI连续第二个月回升

* 官方PMI优於预期,但汇丰PMI仍低於50

* 中国经济增速回落趋缓,内需可助力软着陆

* 外需不力趋势明显,业界呼吁加大宽松力度

作者 李文科

路透北京2月1日电---中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI连续第二个月双双回升.尽管官方PMI优於预期,汇丰PMI却仍落于荣枯分水岭下方,但在宏观政策调控持续发力下,中国经济增长内生动力开始显现,经济增速回落进程料放缓.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布的1月官方PMICNPMIB=ECI为50.5,高於此前路透预估中值49.5;汇丰(HSBC)PMI指数1月终值小幅上扬至48.8,但为连续三个月位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.

业内专家指出,本月PMI各项指数变化显示中国经济增长内生动力初显,尤其是国内消费需求上升,工业生产增速趋稳,中国经济软着陆无虞,但值得关注的是,受欧债危机等影响,进出口贸易依旧低迷,外需乏力仍在持续,呼吁中国应加大政策放松力度.

"继上年12月份以後,1月份PMI指数继续小幅回升,预示中国经济回调过程逐步趋稳."国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群称.

而汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌认为,1月份汇丰中国制造业采购经理人指数的终值确认了制造业在新年之初延续了相对较弱的增长态势,尽管12月工业增加值增速在春节前赶工生产而超预期反弹.

他认为,当前通胀显然已经不再是政策的焦点,而决策当局应当加大政策宽松的力度来支持经济增长.

屈宏斌并强调,随着宽松政策的落实,中国经济仍将在2012年实现软着陆.但是一季度经济增长将比较困难,GDP增速很可能从四季度的同比8.9%继续回落至8%左右.

全球经济复苏步伐缓慢且欧债危机仍无明显缓解,业界预期中国将加快宏观政策放松的步伐,以为经济增长提供内在动力.

此次由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底,中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但自去年7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.而在去年12月,中国三年来首次下调存准率,以挽救下滑的实体经济.

官方PMI显示实体经济好於预期,刺激中国银行间债市周三利率债收益率小幅上行.而对中国经济敏感的澳元AUD=和新西兰元NZD=亦在数据公布後一度上涨.

中国股市沪综指.SSEC和香港恒生指数.HSI亦因官方PMI优於预期,周三早盘呈低开高走之势,但稍後公布的汇丰PMI仍在荣枯分水岭以下,令中国A股和香港股市均掉头向下.中国沪综指早盘收跌0.42%,香港恒生指数则微涨0.02%.

中国官方PMI的图表链接,请点选(r.reuters.com/bab46s)

汇丰中国PMI终值图表链接,请点选(r.reuters.com/meb46s)

**关注外需走势回落**

最新PMI数据显示,当前进出口贸易较为低迷,欧债危机笼罩下,中国外需乏力仍在持续恶化,为中国经济增长前景增加了不确定因素.

中国官方PMI分项数据显示,进口指数和新出口订单指数下降.本月新出口订单指数为46.9%,比上月下降1.7个百分点.本月进口指数为46.9%,比上月下降2.2个百分点.

"新出口订单指数回落,则反映外需水平回落,对外部因素变化可能带来的冲击还需高度关注."张立群提到.

华创证券的宏观分析师华中炜亦强调,从当前情况看,政策的调整开始发挥效用,但需要注意的是外部订单继续回落,需要继续观察外部需求的走势.

中国财政部部长谢旭人撰文指出,2012年中国经济增长存在下行压力,出口面临的困难加大.当前及今後一个时期将充分发挥积极财政政策的作用,努力保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

对於中国外需而言,最大的不确定因素就来自於全球经济复苏的不确定性以及仍在苦苦挣扎的欧债危机.

中国国际金融有限公司研究部的黄海洲更是撰文指出,中国需开始备战危机.全球经济2012年未必会二次衰退,相比美国,欧洲将会面临较大风险.因为财政和政治大选方面的原因,美国2013年问题将会变得更为严重,所以即使没有二次衰退,中国2012、2013两年的环境也是富有挑战的.[ID:nCN1359900]

**内需将助力软着陆**

尽管春节假期因素可能导致数据失真,但根据此前经验,当春节在1月份时,当月PMI就会明显下滑,而此次1月PMI双双上升,其背後的动力或就在於内需的提振.

"中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)50.5强於预期,显示中国经济增长动力保持稳定...从分项看内需强劲,春节黄金周(1月19-25日)消费强劲亦为经济增长持稳提供了助力."投行美银美林最新研究报告显示.

不过报告亦提到,春节假期因素可能导致数据失真,使每年头两月的PMI数据参考意义有限,不过,PMI数据对於市场仍有正面提振作用.

张立群分析称,从上年12月份的投资、出口增速变化看,预计未来经济增速仍将呈回调态势,但趋稳的迹象将渐趋明显.新订单指数、原材料库存指数上升,反映工业企业生产准备状况有所恢复.

华中炜亦认为,在价格的回落趋势下,库存调整的进度加快,部分行业出现一定程度的库存补充行为,加上内需订单的基本平稳,使得企业生产活动出现一定程度的恢复迹象.

摩根大通报告指出,今年一季度中国GDP料将放缓至8.2%,不过,随着国内政策放松及全球经济环境改善,预计下半年中国经济或迎来强劲反弹.

报告并强调,中国今年将采取积极财政政策及稳健(偏向宽松)的货币政策,以确保合理的经济增长.中国将采用结构性减税来支持保障房和中小企业等部分领域.年内还将四次下调存款准备金率,其中三次是在上半年完成,但利率料仍维持不变.

中国国家统计局数据显示,2011年第四季国内生产总值(GDP)CNGDP=ECI增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低;12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平.(完)