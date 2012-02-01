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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 10:40 BJT

〔韩国个股〕三星证券将暂停香港经纪业务并裁员

路透首尔2月1日电---韩国三星证券(016360.KS)周三表示,将暂停在香港的经纪业务,并裁减逾半数员工,旨在提升海外业务的盈利能力.

三星证券目前在海外有大约130名员工,其中约100人在香港.

根据财报,该公司海外部门去年7-9月当季净亏损147亿韩元(1,309万美元).

三星证券表示,业务重点将放在韩国股票销售方面,但如果市场状况改善,其或将恢复香港的经纪业务.

三星证券称,其海外业务仅占去年4-9月获利总额的十分之一.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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