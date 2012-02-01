〔韩国个股〕三星证券将暂停香港经纪业务并裁员

标题新闻：全球镍市12月供应过剩9,700吨，前月为短缺1,700吨，去年全年为短缺4.97万吨-INSG
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路透首尔2月1日电---韩国三星证券(016360.KS)周三表示,将暂停在香港的经纪业务,并裁减逾半数员工,旨在提升海外业务的盈利能力.
三星证券目前在海外有大约130名员工,其中约100人在香港.
根据财报,该公司海外部门去年7-9月当季净亏损147亿韩元(1,309万美元).
三星证券表示,业务重点将放在韩国股票销售方面,但如果市场状况改善,其或将恢复香港的经纪业务.
三星证券称,其海外业务仅占去年4-9月获利总额的十分之一.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
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