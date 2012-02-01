〔路透调查〕欧洲基金1月增加股票配置至六个月高位,削减债券及现金

路透伦敦1月31日电---周二公布的路透调查显示,欧洲基金经理1月增加股票配置至六个月高位,同时削减债券及现金持仓;12月欧洲央行(ECB)向欧洲银行业挹注了4,890亿欧元的流动性.

对欧洲大陆17家资产管理公司的调查结果显示,典型的平衡投资组合的股票持仓比例为45.8%,为去年7月以来的最高水准,高於去年12月时的44.0%.

上述基金持有债券(含公债和公司债)的比例连续第五个月下降,至38.7%,为去年4月以来首见,去年12月该比例为39.0%.

资产经理亦削减现金配比至9.0%,但这仍远高於去年同期5%的水平,去年12月的现金配比为10.5%.

瑞银环球资产管理的资产配置策略师Manuel Wildhaber表示,"随着欧洲央行采取果断行动,向欧洲银行业者提供可观流动性,欧元区分崩离析的风险已大大降低了."

是项调查於1月16-30日间进行,期间摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS累计上涨逾4.0%至五个半月高位.

大约一半的基金经理把欧元区危机恶化列为影响他们投资策略的最大风险.

欧洲基金经理维持欧元区股票配比稳定在31.6%,同时调降北美股票配比至35.4%.美国基金经理则恰恰相反,他们削减了对欧洲股票的曝险部位,并增加美股配比.

欧元区债券配比升至60.4%,而北美债券配比降至20.8%,12月为21.1%.

在固定收益方面,受访者对公债的配置比重为58.1%,他们对投资级债券的配比为23.7%,为去年10月以来最低位.

基金经理亦削减高收益率或"垃圾级"公司债的持仓,1月的配置比重降至10.0%,去年12月为10.6%.基金经理仍然最为低配欧元区公债.(完)