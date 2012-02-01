〔路透调查〕英国投资人1月重新增持股票并减持现金,但仍心存谨慎

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透伦敦1月31日电---路透调查显示,英国基金经理1月的资产配置重新增持并减持现金,尽管仍对欧债危机可能对市场造成的损害心存忧虑.
这项月度调查访问了14位基金经理人,结果显示其1月投资组合中现金所占比重大幅降至8.9%,而12月该比重曾创数年高点10.4%,因投资者加强防御金融波动.
股票配置比例平均升1个百分点,至49.9%.债券比重亦从上月的24.6%微幅升至25.2%,对地产及另类投资的比重变动不大.
投资人表示现金比重降低并不意外.因为在市场波动时大量持有现金固然安心,但代价是实质回报为负,因英国利率远低於通胀率.
"投资者视野开始穿越眼前阴霾,更关注获得有吸引力收入的机会,以及通过在相对廉价股市中投资获得长期成长前景,这也许并不奇怪,"Berry Asset Management首席投资官Mark Robinson称.
大多数基金经理表示,他们并未看到经济前景有多大改善,或者欧债危机有令人信服的解决方案,这表明投资变化反映的是人气调整而非根本转变.
"我们对於欧元区成长前景的信心并没有多少增加.我们仍认为欧洲决策者对於自身困境没有找到病根,只是头痛医头脚痛医脚,"Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan称.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李爽
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