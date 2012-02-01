〔路透调查〕意大利资产经理人增持股票与债券持仓配比,减持现金

路透米兰1月31日电---路透调查显示,欧洲央行上月挹注4,890亿欧元流动性後带来谨慎乐观情绪,于是意大利资产组合经理人1月微幅增持股票及债券配置并减持现金.

欧洲央行2月还会向银行业大规模提供低成本三年期贷款的前景,加上一些较好的经济面消息,同样提振人气.周一另一份路透调查显示,欧洲央行2月的注资规模料将达到3,250亿欧元.

调查访问了13家驻意大利的资产管理公司,显示全球均衡资产组合中的股票持仓配比从12月的42.6%微升至43%.债券持仓配比从前月的43.3%升至44%.

意大利基金经理人增加的主要是欧元区风险敞口,其在全球股票资产组合中的配比从32.1%上升至35.5%;而在全球债券资产组合中,欧元区敞口的规模增加1个百分点至62.2%.

受访的基金经理人也增持拉丁美洲和除日本外亚洲地区等新兴市场股票敞口,二者配比分别增至超过2%和接近8%.

Eurizon Capital量化总回报基金主管Alessandro De Carli说,他现在的策略倾向於新兴市场和欧洲股票,并超配欧洲银行股.

调查显示,在各类股中金融股配比低於指标的程度最高,尽管有两名基金经理称归功于欧洲央行的注资行动,其超配金融股的程度最高.(完)