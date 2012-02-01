〔中国房地产〕1月百城住宅均价环比续降,北京等十城市同比首跌--中指院

* 1月百城住宅均价环比跌0.18%,为连续五个月下跌

* 同比涨幅持续缩小至1.71%

* 北京等十大重点城市均价同比首跌

路透北京2月1日电---中国指数研究院周三公布,中国1月100个城市住宅均价环比下降0.18%,为连续第五个月出现下降,而北京等十大城市均价出现同比下跌,为2010年6月该数据开始统计以来的首次下跌.

中指院报告并称,1月全国100个城市住宅平均价格为8,793元人民币/平方米,其中39个城市价格环比上涨,60个城市环比下跌;北京等十大城市住宅均价为15,565元/平方米,环比下跌0.15%,同比下跌0.62%.

从同比来看,100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,1月同比上涨1.71%,较上月缩小1.16个百分点.

"尽管本月(1月)恰逢元旦和春节两个假期,开发企业推盘热情降低,百城住宅均价环比跌幅略有缩小,但多数城市的降价项目逐渐增多,全国房价仍延续了去年9月以来的价格调整之势,"报告分析称.

报告并指出,1月住宅价格环比上年12月涨幅居前十位的城市是: 泰州、镇江、兰州、西宁、太原、德州、淄博、衡水、呼和浩特、吴江.

环比跌幅居前的十个城市是: 洛阳、鄂尔多斯、赣州、张家港、连云港、厦门、台州、中山、邯郸、东莞.

十个重点城市中,价格同比下跌的城市有6个,其中上海跌幅最小为0.18%,杭州、天津、南京和成都跌幅介於1%-3%之间;重庆跌幅最大,为4.06%;北京同比上涨0.71%;武汉、深圳、广州涨幅介於1%-3%之间.

在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.

统计局数据显示,2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%;同时12月已有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.[ID:nCN1339720](完)