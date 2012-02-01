〔中国房地产〕1月百城住宅均价环比续降,北京等十城市同比首跌--中指院

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 1月百城住宅均价环比跌0.18%,为连续五个月下跌
* 同比涨幅持续缩小至1.71%
* 北京等十大重点城市均价同比首跌
路透北京2月1日电---中国指数研究院周三公布,中国1月100个城市住宅均价环比下降0.18%,为连续第五个月出现下降,而北京等十大城市均价出现同比下跌,为2010年6月该数据开始统计以来的首次下跌.
中指院报告并称,1月全国100个城市住宅平均价格为8,793元人民币/平方米,其中39个城市价格环比上涨,60个城市环比下跌;北京等十大城市住宅均价为15,565元/平方米,环比下跌0.15%,同比下跌0.62%.
从同比来看,100个城市住宅均价涨幅自2011年8月以来持续缩小,1月同比上涨1.71%,较上月缩小1.16个百分点.
"尽管本月(1月)恰逢元旦和春节两个假期,开发企业推盘热情降低,百城住宅均价环比跌幅略有缩小,但多数城市的降价项目逐渐增多,全国房价仍延续了去年9月以来的价格调整之势,"报告分析称.
报告并指出,1月住宅价格环比上年12月涨幅居前十位的城市是: 泰州、镇江、兰州、西宁、太原、德州、淄博、衡水、呼和浩特、吴江.
环比跌幅居前的十个城市是: 洛阳、鄂尔多斯、赣州、张家港、连云港、厦门、台州、中山、邯郸、东莞.
十个重点城市中,价格同比下跌的城市有6个,其中上海跌幅最小为0.18%,杭州、天津、南京和成都跌幅介於1%-3%之间;重庆跌幅最大,为4.06%;北京同比上涨0.71%;武汉、深圳、广州涨幅介於1%-3%之间.
在持续严厉调控政策下,2011年中国房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑,房价快速上涨势头终於得到遏制.
统计局数据显示,2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%;同时12月已有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.[ID:nCN1339720](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
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