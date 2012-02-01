〔中国数据〕1月汇丰PMI微升但制造业放缓态势未改,应加大宽松力度(更新版)

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* 1月汇丰中国制造业PMI终值续升至48.8

* 产出、新业务续降则拖累制造业进一步放缓

* 应加大政策宽松力度,以支持经济增长

路透北京2月1日电---汇丰中国1月制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.为支持经济增长,中国应加大政策宽松力度以实现软着陆.

汇丰(HSBC)周三发布新闻稿称,汇丰中国12月制造业PMI终值为48.8.与初值持平.该数值去年12月为48.7,自11月创下的32个月新低已有所反弹.

"1月汇丰中国PMI终值确认了制造业在新年之初延续了相对较弱的增长态势,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌分析指出,"当前通胀显然已不再是政策的焦点,而决策当局应加大政策宽松的力度来支持经济增长."

他并预计,随着宽松政策的落实,中国经济仍将在2012年实现软着陆.但是一季度经济增长将比较困难,GDP增速很可能从四季度的同比8.9%继续回落至8%左右.

PMI调查显示,中国制造业产出连续第三个月下降,降幅温和.厂商减产的原因,普遍与新接业务减少有关.同期,经季节性调整的新订单指数连续第三个月低於50.0临界值,主要因需求疲软.

不过,1月新业务减幅尚微,为三个月以来最小,经季节性调整的新出口订单指数超过50.0临界值,反映制造业新出口业务恢复增长.

国家统计局数据显示,中国2011年四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,全年GDP同比增9.2%.且此前,中国央行从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,显示货币政策已出现一定放松迹象.

稍早中国1月官方PMICNPMIB=ECI已公布,为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5,高於市场预期,显示宏观经济增速回落过程趋缓.[ID:nCN1360828]

欲浏览中国1月PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/meb46s)

**产出需求下降拖累采购大减**

受产出需求下降所影响,厂商相应减少了投入品采购量,减幅比较明显,为34个月以来最大.许多厂商倾向於减少库存,1月份数据显示采购库存有实质下降.即便如此,供应商的平均交货时间仍有拖延.

数据显示,1月经季节性调整的采购数量指数连续第三个月低於50.0临界值,进一步降至46.9.

此外,1月平均投入成本连续第三个月趋降,但降幅为三个月来最小.样本厂商表示,成本下降的原因是海内外市场上大宗商品价格回落.投入成本的压力减缓,加上新业务竞争激烈,制造业厂商因此继续下调产品价格,降价幅度明显.

PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致. (完)