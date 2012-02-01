〔投行看数据〕中国经济增长动力持稳,一季GDP同比料增8.3%以上--美银美林

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透北京2月1日电---投行美银美林最新研究报告称,中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)50.5强於预期,显示中国经济增长动力保持稳定,预计今年一季度国内生产总值(GDP)同比增幅料在8.3%以上,经季节调整未年化的环比增幅在1.9%以上.
报告称,虽然春节假期因素可能导致数据失真,使每年头两月的PMI数据参考意义有限,但对於市场仍有正面提振作用.从分项看内需强劲,春节黄金周(1月19-25日)消费强劲亦为经济增长持稳提供了助力.
中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周三发布新闻稿称,1月PMI比上月微升0.2个百分点,表明剔除季节因素影响後,制造业增长略有回升.[ID:nCN1360828]
"新订单指数虽然上升,但新出口订单指数下降,意味着国内订单升幅更大.这体现去年10月以来宏观调控政策有所放松,内需可能已有所提振."报告写道.
购进价格指数自上月47.1升至50.0,与CRB指数.CRB近期上涨保持一致.不过目前上游物价大体保持缓和,预计1月份工业生产者出厂价格(PPI)同比增幅仍会自前月的1.7%进一步下滑至0.3%,环比则料在12月下降0.3%的基础上,继续环降0.2%.
"之後几个月里PPI同比增幅有可能会跌到负值."报告并预计.
从1月官方PMI的11个分项指数来看,同上月相比，生产指数、新订单指数、购进价格指数、原材料库存指数上升,其余各指数下降.其中,购进价格指数、原材料库存指数上升幅度较大,超过1个百分点;积压订单指数、产成品库存指数、进口指数下降明显,降幅超过2个百分点.
中国国家统计局数据显示,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低;12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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