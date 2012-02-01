《阳歌专栏》窝窝团和拉手网重启IPO争先赛

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**窝窝团和拉手网重启IPO争先赛**

龙年伊始，中国两家大型团购网站--拉手网和窝窝团的首次公开募股（IPO）争先赛重现启动端倪，但我对两家公司能否真正上市略持怀疑态度。

中国媒体近日报导称，窝窝团否认有关其取消赴纽约IPO计划的传谣，称正在推进此事，上市时间计划在第二季度。窝窝团否认取消上市计划，标志这场始於去年夏季的IPO竞赛出现最新发展，当时该公司和拉手网似乎都在推进此事，以募集急需的资金。

但两家公司在寻找承销商一事上均遇到麻烦，先是高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)退出拉手网的IPO承销案，後又传出瑞士信贷(CS.N)和美林不愿作窝窝团的IPO承销商。在美国上市的中国股去年遭遇到一连串会计丑闻冲击，所有大型银行据悉都对这两家公司一些并购交易的会计行为感到担忧。拉手网最终不得不聘用二流投行作为承销商，分别是中金和日本的野村。但一位消息人士告诉我，就连野村最後也退出了，取而代之的是英国的巴克莱资本。

拉手网去年秋季已经递交了IPO申请，似乎已经一马当先。但是美国证券监管机构去年11月因疑虑重重，要求提供更多信息，该公司上市计划也就此搁置不前，此後更再无相关消息传出。这促使我认为拉手网的IPO计划会无限期推迟。不过，拉手网已经对账簿进行了一些重大修订，以满足监管机构和承销商的要求。

我怀疑窝窝团也会在第二季度进行IPO。面对行业竞争激烈，该公司去年大规模裁员，但眼下还存在自身的问题。本周初，与美国团购网Groupon没有关系的团宝网（Groupon.cn）据悉告知员工春节後继续放假，在团购行业引发了一片骚动。最终，拉手网和窝窝团其中之一，或全部都可能上市，但他们最好还是等到年底再行动，届时或许能引发更多的兴趣。当然，这需要他们有足够财力支撑到那个时候。

一句话：窝窝团的第二季度IPO时间表似乎过於乐观，年底临近时再上市或许更为谨慎，也更现实些。

**没人会在意星巴克提价**

如果价格本就贵得离谱的Gucci包提价，顾客会真的在意吗？星巴克(SBUX.O)面对的是类似的问题。该公司五年来首次提价，部分产品涨价1-3元。

本次提价幅度相对较小，约为5%-10%。而一杯星巴克咖啡的价格本就相当於很多本地餐馆一顿饭的价格。此外，中国顾客对此类涨价早就习以为常，这里2011年通胀达到数年高位。

真正的问题是：顾客会在乎吗？作为低端奢侈品，星巴克咖啡的主要作用是给顾客“炫富”的，因此我觉得顾客不会在乎，而且我认为涨价基本不会对星巴克销售有什麽影响。

我甚至觉得可能会有更多顾客购买星巴克咖啡，向世人展示涨价不会影响他们对小资生活方式的追求。这些顾客可能欣赏星巴克等待通胀开始下行才提价的行为，而大多数企业则是在去年的通胀高峰已经提价。

我同样欣赏星巴克宣布涨价的方式：先通过新浪微博发布消息，缓解涨价可能带来的微小冲击。

总的来说，大家愿意为奢侈品支付溢价，对微小的价格变动并不敏感，因为他们得到的价值无法真正用价格及成本来衡量，其中还包含很多无形的感觉。星巴克也意识到了自己不是Gucci，也不是路易威登，因此提价幅度很小，非常谨慎，等到通胀显示出下行迹象後才采取行动，并尽量坦诚面对顾客。

一句话：星巴克提价不太可能影响销售，甚至可能吸引更多中国小资顾客。(完)

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王凤昌

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