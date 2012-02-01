〔路透基点〕日立建机租赁(中国)寻求12亿元人民币三年期贷款

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透香港2月1日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,日立建机租赁(中国)有限公司正寻求12亿元人民币三年期贷款,用於营运资本.
三井住友银行担任委托主办行.
根据两位消息人士,贷款利率为中国央行指标利率的105%,含全部费用的价码定为高於指标利率9-10%.
该公司去年2月曾与七家银行签署33亿元人民币贷款,贷款分三部分.渣打银行上海分行担任委托主办行兼独家额度分配行.中国农业银行上海市分行、交通银行上海市分行、上海银行、中国工商银行上海市分行及平安银行亦加入,共享委托主办行头衔.上海农村商业银行作为高级参贷行参与交易.
该贷款案中两部分贷款的利率为中国央行指标利率的97%,第三部分利率为指标利率的105%.(完)
--编译 王兴亚; 审校 白云
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