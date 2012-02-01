〔中国债市〕1月短融及中票等共发行737.5亿元,工行承销额居首

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透上海2月1日电---据路透统计,中国2012年1月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达737.5亿元人民币,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)以159.5亿元的承销额居首.
统计并显示,建设银行(601939.SS)(0939.HK)1月共担任7期短融及中票等的主承销商,承销期数居头名.
此外,中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行分别以139亿元和78亿元位列当月承销额的第二、三位.
排名承销额4-10位的分别是招商银行(600036.SS)(3968.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).
分品种统计,1月短融和超短融发行量为558.5亿元,工行、中行和建行分列承销额前三位;中票发行量为179亿元,国开行、农行和招行占据承销金额榜前三.
据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nCN1318518]
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
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--整理 边竞/曲伟治; 审校 张喜良
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