〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续涨,经济增长虽放缓但汇价仍有走升空间

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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* 人民币兑美元早盘略涨
* 中国经济增长放缓但料无大碍
* 未来人民币仍有升值空间
路透上海2月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘略涨.在中间价方向指引作用并不明显的情况下,大型银行结、售汇客盘因素仍左右汇价.
交易员认为,中国经济虽有所放缓,但与其他主要国家相比仍属强劲,而且硬着陆的可能性甚微,因此未来人民币仍有一定走升空间.不过，目前对人民币汇率接近均衡水平的看法渐增,因此今年料难出现以往强劲的单边升值走势.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3103元,较上日的6.3115元小涨;北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.3065元,上日收报6.3085元.
北京一银行交易员称,近日中间价基本都是跟随海外市场适度波动,并没有给出明确的方向指引.因此目前盘中人民币"主要跟着大行的客盘在走."
稍早数据显示,尽管中国1月官方和汇丰制造业PMI均连续第二个月回升,但仍在荣枯分水岭附近挣扎.1月中国官方PMI指数CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI为48.8,仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.
摩根大通(JPM.N)发布报告预计,未来季度中国经济仍将面临艰难险阻,近期增长动力很可能续趋缓,全年国内生产总值(GDP)料回落至8.4%.[ID:nCN1362704]
离岸市场上,此前一度盛行的人民币贬值预期已明显减淡.北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2990/10元,上日尾盘报6.3020元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2750/40,上日尾盘为6.2820元.
东京汇市欧元周三亚洲盘初全线走跌,多日来艰难获得的涨幅在隔夜时段回吐殆尽,投资者密切关注日本当局是否干预汇市以遏制日圆升势.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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