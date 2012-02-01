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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 11:53 BJT

〔中国货币市场〕流动性充裕令回购利率持稳,或可安全度过逆回购到期

路透上海2月1日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三窄幅波动,流动性维持宽松.业内人士表示,昨日的逆回购到期未对今日流动性形成扰动,以此看来,资金面或可以安然应对剩余逆回购到期.

"(资金面)感觉还是挺宽松的,说明(春节後)资金回流的很快.这样看来,明天逆回购到期市场可能还是撑得住的,"北京一银行交易员称.

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.[CN/MMTCN]另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9795 2.9653 1.42 1,950.18

七天CN7DRP=CFXS 4.3674 4.3269 4.05 586.45

14天CN14DRP=CFXS 4.9938 4.9831 1.07 62.62

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9776 2.9765 0.11 592.95

七天CHICNY7D=CFXS 4.3899 4.3454 4.45 52.20

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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