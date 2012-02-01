〔中国经济〕提高战略新兴产业占比,鼓励企业向境外转移生产能力--工信部

* 十二五要加快工业转型升级,提高战略新兴产业占比

* 鼓励企业向境外转移生产能力,开展境外能源资源开发合作

* 相关政策法律环境需完善

路透北京2月1日电---中国工业和信息化部部长苗圩撰文指出,十二五时期(2011-2015年)要加快推进工业转型升级,提高战略性新兴产业增加值占工业增加值比重,鼓励企业向境外转移生产能力.

中国政府网周三刊登他的文章称,加快实施"走出去"战略,鼓励企业向境外转移生产能力,开展境外能源资源开发合作,提高在全球范围配置资源和整合价值链的能力;提高钢铁、汽车、船舶等规模经济行业的产业集中度.

"要推动大企业和中小企业协调发展,推进企业兼并重组,在规模经济行业形成一批具有国际竞争力的大企业大集团;加快完善中小企业服务体系,促进专精特新中小企业发展."苗圩称.

他提到,工业转型升级能否取得实效,关键在於完善政策法规和体制机制.要围绕转型升级重点任务,在产业科技创新、技术改造、节能减排、兼并重组、淘汰落後产能、质量安全、中小企业、军民融合等重点领域,制定与完善相关法律法规,加强民用飞机、软件、集成电路、新能源汽车、船舶、高端装备、新材料等战略性基础性产业发展的法律保障.

同时要加强政策引导和财税支持,要制定和修订重点行业产业政策,抓紧制定新兴领域产业政策,加强产业政策和财税、金融、贸易等政策的协调配合,研究制定针对特定地区的差异化产业政策,制定发布重点领域产业发展指导目录和产业转移指导目录.

此外要加快推进垄断行业改革,形成平等准入、公平竞争的市场环境.健全国有资本有进有退、合理流动机制,促进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域集中.完善投资体制机制,落实民间投资进入相关重点领域的政策.落实企业境外投资自主权,支持国内优势企业开展国际化经营.(完)