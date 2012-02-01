《投行看数据》中国近期增长动力或续趋缓,全年GDP料降至8.4%--摩根大通

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透北京2月1日电---尽管中国1月官方和汇丰制造业PMI均连续第二个月回升,但仍在荣枯分水岭附近挣扎.摩根大通(JPM.N)发布报告预计,未来季度中国经济仍将面临艰难险阻,近期增长动力很可能续趋缓,全年国内生产总值(GDP)料回落至8.4%.
稍早数据显示,1月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.
"今年一季度中国GDP料将放缓至8.2%,不过,随着国内政策放松及全球经济环境改善,预计下半年中国经济或迎来强劲反弹",摩根大通报告称.
中国国家统计局此前数据显示,中国2011年四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%;去年全年GDP同比增9.2%.
政策方面,报告重申,中国今年将采取积极的财政政策及稳健(偏向宽松)的货币政策,以确保合理的经济增长.
具体而言,中国将采用结构性减税来支持保障房和中小企业等部分领域.同时,年内将四次下调存款准备金率,其中三次是在上半年完成.不过,预计利率仍将维持不变,除非全球经济环境急剧恶化.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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