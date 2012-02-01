《独家新闻》摩根士丹利接近达成购买印尼券商席位的协议--消息人士

路透雅加达2月1日电---五位消息人士周三表示,摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)接近达成购买PT Tiga Pilar Sekuritas在印尼的一个券商席位的协议,这将使摩根士丹利拓展东南亚第一大经济体印尼日益增长的金融市场.

对协议进展有直接了解的消息人士透露,若摩根士丹利正式获批得到完整的经纪业务牌照,就可在印尼涉足交易二级市场销售、交易以及研究.近期评级机构穆迪将印尼债信评级从Ba1上调至投资级别Baa3[ID:nCN1345224].印尼是20国集团(G20)成员国之一.

上述协议的进展似乎表明,摩根士丹利在这方面已胜出竞争对手高盛(GS.N).高盛去年就在与Tiga Pilar商谈,而且还完成了尽职调查、敲定了协议框架及估值工作.

一位消息人士表示,"协议近乎达成,目前监管当局正在审查."这位人士还补充道,整个流程可能会在第一季结束前完成.

消息人士拒绝透露该项协议的价值.

Tiga Pilar、摩根士丹利及高盛均拒绝置评.(完)