〔中国货币市场〕流动性充裕令回购利率持稳,或可安全度过逆回购到期(更新版)

"(资金面)感觉还是挺宽松的,说明(春节後)资金回流的很快.这样看来,明天逆回购到期市场可能还是撑得住的,"北京一银行交易员称.

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.[CN/MMTCN]另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.