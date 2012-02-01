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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 12:16 BJT

〔中国货币市场〕流动性充裕令回购利率持稳,或可安全度过逆回购到期(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月1日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三窄幅波动,流动性维持宽松.业内人士表示,昨日的逆回购到期未对今日流动性形成扰动,以此看来,资金面或可以安然应对剩余逆回购到期.

"(资金面)感觉还是挺宽松的,说明(春节後)资金回流的很快.这样看来,明天逆回购到期市场可能还是撑得住的,"北京一银行交易员称.

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.[CN/MMTCN]另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9794 2.9653 1.41 2,259.26

七天CN7DRP=CFXS 4.3503 4.3269 2.34 691.02

14天CN14DRP=CFXS 4.9953 4.9831 1.22 82.92

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9851 2.9765 0.86 992.28

七天CHICNY7D=CFXS 4.3991 4.3454 5.37 53.70

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.0600 2.0150 104.50 278.49

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5050 3.8000 -29.50 67.74

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 3.7000 -20.00 9.70

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0000 2.9745 2.55

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.3700 4.3000 7.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.0000 4.9668 3.32

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9650 2.9675 -0.25

七天SHICNYSWD= 4.3567 4.3142 4.25

三个月SHICNY3MD= 5.4586 5.4668 -0.82

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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