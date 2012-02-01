〔新债招标〕中国国开行三年浮息债利差远低预期,投资价值推升投标热情(更新版)

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* 国开行三年浮息债中标利差45个基点(bp),远低预期

* 浮息债投资价值较高,受机构追捧

* 投标倍数2.86倍

路透上海2月1日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的三年期浮息金融债,中标利差远低於市场预期.央行货币政策微调迟迟不见加力,市场降息预期趋淡,令浮息债的投资价值提升,再加上当前资金面宽松,机构投标热情高涨,均压低中标利差水平.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的该三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差为45bp(基点),明显低於57bp的市场预测均值;此前市场预测区间为52bp-61bp.投标倍数则为2.86倍.

"现在还看不到央行降息的迹象,货币政策松绑力度比预期的小,"华南一银行交易员称,"浮息债价值不错,最近几天资金面也还可以,今天不少机构都参与(投标)了."

他并表示,由於浮息债绝对收益率较高,在降息预期降温的情况下,机构的投标热情得以提升,且近期偏宽的资金面增大了配置压力,最终需求偏旺打压中标利差走低.

中债登银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新利差报在约59bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.09%左右,相同期限固息债<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价为3.4944%.

二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行浮息债080206券最新成交收益率tCN080206=CFXS为4.08%,对应利差约58bp.

该期债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/浮息

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月3日

起息日 2月3日

发行期 2月2日-3日

上市日 2月9日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留 (完)