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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 12:38 BJT

〔中国新债〕太原重工下周三将发行5亿元中期票据,期限五年

路透上海2月1日电---中国太原重工股份有限公司(600169.SS)周三公告称,将於下周三(8日)
簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 ==============================================================================================
  太原重工      15      5        5    2/8簿记建档   兴业银行      AA        2/9        2/10
 (600169.SS)     
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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