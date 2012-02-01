《投行看数据》中国PMI持续好转或令短期政策放松力度和节奏减弱--中金

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透北京2月1日电---中国大型投行--中金公司最新发布的研究报告称,中国PMI的持续好转或导致短期内政策放松的力度和节奏有所减弱,但总体来看,预计货币政策仍将保持一定的宽松力度以支持实体经济,总量放松的方向不会改变.
稍早数据显示,1月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.
"PMI连续两个月处於扩张区间,主要得益於前期货币政策的放松以及去年年底财政政策的扩张.但PMI的好转是否能够持续,则取决於政策放松是否能够持续,这仍需进一步观察."报告称.
一季度随着财政存款回归央行、央票到期量萎缩以及外汇占款的增速放缓,报告预计央行将通过公开市场操作或降低准备金率,以维持适度的银行间市场流动性.
而广义货币和信贷的环比增长(季调後)将比2011年底有所放缓,但同比在14%左右的水平.从中长期来看,考虑到外汇占款增速放缓的趋势,调低存款准备金率将成为政策逆周期操作的主要选项.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
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