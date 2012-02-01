〔路透基点〕台湾荧茂光学循环贷款规模增至等值6,900万美元;签署在即

路透香港2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾荧茂光学(Mildex Optical Inc)及旗下子公司荧茂亚洲(Mildex Asia)的五年期循环贷款已结案,金额由等值6,000万美元的初始目标调高至等值6,900万美元.

数家银行承诺参贷,包括牵头主办行与额度分配行第一商业银行及台湾合作金库银行.第一商业银行为管理银行(facility agent),合作金库为担保品控管行(Security Agent).

台湾土地银行作为主办行加入,台湾银行、彰化商业银行、玉山银行与台湾企业银行作为经理行加入.

贷款定於2月13日签署.

循环贷款分为对荧茂光学的7亿台币贷款(A部分),以及对荧茂亚洲的4,480万美元部分(B部分).A部分由土地、厂房与设备作押,公司董事长提供担保,B部分则由荧茂亚洲董事长及荧茂光学担保.

A部分利率为较二级商票利率加码170个基点,未设最低利率.B部分为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超出35个基点,借款人将支付超出部分.

银行受邀以三层加码参贷:

主办行对A、B部分承贷额分别达9,000万台币与600万美元或以上,可分获综合收益174与134个基点.

协办行对A、B部分承贷额分别达7,200-8,900万台币与480-590万美元或以上,可分获综合收益173与133个基点.

参与行对A、B部分承贷额分别达4,800-7,100万台币与320-470万美元或以上,可分获综合收益172与132个基点.(完)