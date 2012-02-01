〔路透基点〕台湾荧茂光学循环贷款规模增至等值6,900万美元;签署在即

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾荧茂光学(Mildex Optical Inc)及旗下子公司荧茂亚洲(Mildex Asia)的五年期循环贷款已结案,金额由等值6,000万美元的初始目标调高至等值6,900万美元.
数家银行承诺参贷,包括牵头主办行与额度分配行第一商业银行及台湾合作金库银行.第一商业银行为管理银行(facility agent),合作金库为担保品控管行(Security Agent).
台湾土地银行作为主办行加入,台湾银行、彰化商业银行、玉山银行与台湾企业银行作为经理行加入.
贷款定於2月13日签署.
循环贷款分为对荧茂光学的7亿台币贷款(A部分),以及对荧茂亚洲的4,480万美元部分(B部分).A部分由土地、厂房与设备作押,公司董事长提供担保,B部分则由荧茂亚洲董事长及荧茂光学担保.
A部分利率为较二级商票利率加码170个基点,未设最低利率.B部分为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超出35个基点,借款人将支付超出部分.
银行受邀以三层加码参贷:
主办行对A、B部分承贷额分别达9,000万台币与600万美元或以上,可分获综合收益174与134个基点.
协办行对A、B部分承贷额分别达7,200-8,900万台币与480-590万美元或以上,可分获综合收益173与133个基点.
参与行对A、B部分承贷额分别达4,800-7,100万台币与320-470万美元或以上,可分获综合收益172与132个基点.(完)
--编译 隋芬; 审校 侯向明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。