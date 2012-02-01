〔澳新汇市〕澳元和新西兰元暂时走稳,上行需有新的动力支持

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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* 澳元,新西兰元稍事喘息,有可能遭遇获利了结
* 中国PMI数据为50.5令人欣慰,市场目光转向美国ISM数据
* 澳元表现优於新西兰元,脱离三个月低点
路透惠灵顿2月1日电---澳元和新西兰元周三难以取得太大升幅,因市场锁定近期涨势获利,此前澳洲和中国数据均未能激发亚洲市场的风险偏好.
澳元/美元AUD=D4报1.0615美元,较上日纽约尾盘几无变动,脱离盘中高点1.0640,但较12月低点0.9862劲扬约7.5%.
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。