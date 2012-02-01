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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 13:16 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元暂时走稳,上行需有新的动力支持

* 澳元,新西兰元稍事喘息,有可能遭遇获利了结

* 中国PMI数据为50.5令人欣慰,市场目光转向美国ISM数据

* 澳元表现优於新西兰元,脱离三个月低点

路透惠灵顿2月1日电---澳元和新西兰元周三难以取得太大升幅,因市场锁定近期涨势获利,此前澳洲和中国数据均未能激发亚洲市场的风险偏好.

澳元/美元AUD=D4报1.0615美元,较上日纽约尾盘几无变动,脱离盘中高点1.0640,但较12月低点0.9862劲扬约7.5%.

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