〔中国建材〕环保部正研究收紧水泥业环保标准,或侵蚀企业利润--报载

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透上海2月1日电---第一财经日报周三报导称,国家环保部门正在研究收紧水泥行业氮氧化物排放标准,这将大幅削减水泥企业的利润水平.该消息令国内沪深两市水泥股周三大多下跌.
报导指出,环保部副部长张力军近日在海螺集团调研时称,现在火电厂氮氧化物排放标准为100毫克/标准立方米,而新型干法水泥窑的氮氧化物排放普遍在800毫克/标准立方米左右,"环境保护部正在研究的排放标准将会很严格."
十二五时期(2011-2015年),水泥行业是国内减排氮氧化物的重点行业,全国每年新增水泥产量占世界新增产量80%以上,今年水泥产量将突破20亿吨,氮氧化物排放量成为排在电力之後的第二大行业.水泥行业“十二五”规划也明确了氮氧化物排放量下降10%的目标.
海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)公司高层和中国水泥协会秘书长孔祥忠均表示,环保部提出的想法是将氮氧化物排放标准降低到300毫克/标准立方米或400毫克/标准立方米.
孔祥忠说,"环保部现在还没有向水泥协会徵求意见,只是内部一个提法.我个人觉得,无论是300毫克,还是400毫克对水泥行业压力都很大."目前国际上水泥行业在氮氧化物方面的最高标准是400毫克.
海螺水泥高层认为,对行业氮氧化物排放标准提高到400毫克,将增加企业每吨水泥成本15-20元,而孔祥忠也认为,吨水泥成本可能要增加20元左右.
业内人士透露,去年华东、华南地区每吨水泥毛利润为80-100元,西南和西北地区毛利润为50元.经济景气的时候企业可能会将成本转嫁到下游.
A股市场水泥股周三大面积下跌,海螺水泥午盘初下跌3.3%,冀东水泥(000401.SZ)亦下跌2.6%.(完)
--发稿 林琦 审校
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