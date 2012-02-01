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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 13:32 BJT

〔中国新债〕南京化学工业园中小企业将发行1.71亿元集合票据,期限三年

路透上海2月1日电---中国德纳(南京)化工有限公司等两家企业周三联合公告称,将於下周三(8日)簿记建档发行
1.71亿元人民币江苏省南京化学工业园中小企业集合票据,期限三年.

  另一位联合发行人为:南京化学工业园公用事业有限责任公司.

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 南京化学工业园  1.71     1.71      3    2/8簿记建档   民生银行     AA+       2/9        2/10
 中小企业集合票据  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 刘昕; 审校 黄凯

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