〔中国新债〕南京化学工业园中小企业将发行1.71亿元集合票据,期限三年

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透上海2月1日电---中国德纳(南京)化工有限公司等两家企业周三联合公告称,将於下周三(8日)簿记建档发行 1.71亿元人民币江苏省南京化学工业园中小企业集合票据,期限三年. 另一位联合发行人为:南京化学工业园公用事业有限责任公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南京化学工业园 1.71 1.71 3 2/8簿记建档 民生银行 AA+ 2/9 2/10 中小企业集合票据 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 刘昕; 审校 黄凯
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。