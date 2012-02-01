《韩股业绩焦点》LG电子第四季扭亏为盈,受助于手机业务的大幅改善

* 第四季营业利润为230亿韩元,预估为640亿

* 电视业务获利1,500亿韩元,上年同期为亏损650亿

* 股价上涨2%,表现优於大市

路透首尔2月1日电---全球第二大电视机制造商--韩国LG电子(066570.KS)第四季扭亏为盈,因其推出的最新款手机,帮助困境中的手机业务在连亏六个季度後终於小有盈利.

LG电子周三公布,10-12月当季营业利润为230亿韩元(2,050万美元),汤森路透I/B/E/S分析师的预估为获利640亿韩元.

去年同期公司营业亏损为2,460亿韩元,前一季度亦亏损320亿韩元.