《韩股业绩焦点》LG电子第四季扭亏为盈,受助于手机业务的大幅改善

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 第四季营业利润为230亿韩元,预估为640亿
* 电视业务获利1,500亿韩元,上年同期为亏损650亿
* 股价上涨2%,表现优於大市
路透首尔2月1日电---全球第二大电视机制造商--韩国LG电子(066570.KS)第四季扭亏为盈,因其推出的最新款手机,帮助困境中的手机业务在连亏六个季度後终於小有盈利.
LG电子周三公布,10-12月当季营业利润为230亿韩元(2,050万美元),汤森路透I/B/E/S分析师的预估为获利640亿韩元.
去年同期公司营业亏损为2,460亿韩元,前一季度亦亏损320亿韩元.
LG的手机业务录得99亿韩元的营业利润,这与上年同期亏损2,620亿韩元、以及第三季亏损1,400亿韩元相比,有了大幅改善.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。