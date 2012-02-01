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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 13:39 BJT

〔中国新债〕北京顺鑫农业集团下周三将发3亿元短融,期限一年

路透上海2月1日电---中国北京顺鑫农业发展集团周三公告称,将於下周三(8日)簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)  (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 北京顺鑫       3        3       12   2/8簿记建档   民生银行     AA         2/9        2/10
 农业集团                                          
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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