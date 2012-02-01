版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 13:48 BJT

〔中国新债〕五矿集团下周三将发行30亿元短融,期限一年

路透上海2月1日电---中国五矿集团公司[CHMIN.UL]周三公告称,将於下周三(8日)簿记建档
发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  五矿集团     50        30       12    2/8簿记建档   光大银行     AAA       2/9         2/10                                                 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐