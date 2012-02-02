《中国债券市场每日交易备忘》--2月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国武汉钢铁集团60亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
广西玉柴机器集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承
中国核工业建设集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
陕西有色金属集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
云峰集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
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二、新债上市:
常熟城市经营投资公司12亿元七年期固息债1280006,票面利率8.00%
天津市政建设集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280008,票面利率8.00%
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三、缴款:
国家开发银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120203,基本利差0.63%
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四、还本付息:
国开行200亿元五年期固息金融债070201到期兑付,票面利率3.50%
申能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)058002付息,基本利差2.70%
航天科工集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080018付息,票面利率4.40%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--针对当前小微企业经营压力大、融资难等困局,国务院将出台新举措加大支持小微企业力
度,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.[ID:nCN1363810]
--证监会首次对外公开首次公开发行(IPO)审核工作流程及申报企业在审情况.截至1月31日,
共有515家企业处於初审、落实反馈意见、已经预披露和中止审查状态,其中不少为城市商业银行.
国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告
2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%)
公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%)
2/10公布1月进出口贸易数据
2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 曲伟治