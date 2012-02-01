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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 14:00 BJT

〔中国新债〕巨力集团下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月1日电---中国巨力集团有限公司周三公告称,将於下周三(8日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,
期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  巨力集团     12        4        12    2/8簿记建档   交通银行     AA-       2/10       2/13                                                 
                                                      中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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