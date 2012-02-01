〔日股业绩〕夏普截至2011年末的九个月集团营业利润降至91.4亿日圆

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透2月1日电---日本夏普(6753.T)周三公布:
* 在截至2011年末的九个月集团营业利润为91.4亿日圆,上年同期营业利润为665.1亿日圆
* 在截至2011年末的九个月净亏损2,135.0亿日圆,上年同期为获利218.3亿日圆
* 在截至2011年末的九个月经常性业务亏损29.2亿日圆,上年同期为获利466.2亿日圆
* 预计2011/12年度集团净亏损2,900亿日圆,经常性业务亏损300亿日圆
* 预计2011/12年度集团营业利润为零
* 预计其液晶显示器(LCD)业务出现190亿日圆的年亏损,之前预估为获利330亿日圆
* 预计太阳能电池业务的亏损将扩大至240亿日圆,之前预估为亏损160亿日圆. (完)
日股业绩....[JP-RES-CMN] 日股财测....[JP-RESF-CMN]
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路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。