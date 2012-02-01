〔日股业绩〕夏普截至2011年末的九个月集团营业利润降至91.4亿日圆

路透2月1日电---日本夏普(6753.T)周三公布:

* 在截至2011年末的九个月集团营业利润为91.4亿日圆,上年同期营业利润为665.1亿日圆

* 在截至2011年末的九个月净亏损2,135.0亿日圆,上年同期为获利218.3亿日圆

* 在截至2011年末的九个月经常性业务亏损29.2亿日圆,上年同期为获利466.2亿日圆

* 预计2011/12年度集团净亏损2,900亿日圆,经常性业务亏损300亿日圆

* 预计2011/12年度集团营业利润为零

* 预计其液晶显示器(LCD)业务出现190亿日圆的年亏损,之前预估为获利330亿日圆

* 预计太阳能电池业务的亏损将扩大至240亿日圆,之前预估为亏损160亿日圆. (完)