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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第二日收高,未受部分蓝筹股业绩不佳的影响

路透东京2月1日电---日本股市日经指数周三连续第二日收高,守住1月的强劲涨幅,未受本田汽车(7267.T)等蓝筹股财报令人失望的影响,部分市场人士称,市场已预见到业绩不佳.

日经指数.N225收高0.1%至8,809.79点,守住1月4.1%的涨幅.东证股价指数.TOPX上涨0.4%至757.96点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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