〔日本股市〕日经指数连续第二日收高,未受部分蓝筹股业绩不佳的影响

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透东京2月1日电---日本股市日经指数周三连续第二日收高,守住1月的强劲涨幅,未受本田汽车(7267.T)等蓝筹股财报令人失望的影响,部分市场人士称,市场已预见到业绩不佳.
日经指数.N225收高0.1%至8,809.79点,守住1月4.1%的涨幅.东证股价指数.TOPX上涨0.4%至757.96点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。