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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 15:17 BJT

〔英国数据〕1月房价连续第二个月按月小跌,出乎意外--Nationwide

路透伦敦2月1电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周三表示,英国1月房价较前月下跌,为连续第二个较前月下跌,因就业前景不利,且买家难以取得足够抵押贷款.

全英房屋抵押贷款协会称,经季节调整的1月房价下滑0.2%,较上年同期仅增长0.6%.12月房价也较上月出现滑落.

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